Сбор урожая зерновых в Гегаркунике близится к завершению

В Гегаркуникской области близится к завершению сбор урожая зерна.

Как сообщил «Арменпресс» исполняющий обязанности начальника управления сельского хозяйства и охраны природы администрации Гегаркуника Мартин Петросян, по состоянию на 3 сентября 2020 года с засеянных в области 10 523 гектаров озимой пшеницы уже собрано около с 9 500 гектаров. Средняя урожайность с одного гектара составила 22 центнера. С полей посевов озимой пшеницы общей площадью 450 гектаров собрано с 400 гектаров со средней урожайностью в 14,3 центнера. В этом году 11 452 гектаров заняли поля ячменя, собрано с почти 10 000 гектаров.

“Сбор урожая сейчас проходит на полях высокогорной зоны. До середины сентября он завершится, к сожалению, с не устраивающим результатом. Одной из основных причин низких результатов была неблагоприятная погода. Ощущалась и нехватка высококачественных семян, которые были недоступны для многих ферм. Сейчас приобретение высококачественных семян субсидируется государством, и есть возможность, чтобы этой осенью нам были предоставлены более урожайные и жизнеспособные семена”, - сказал Мартин Петросян.

Хосров Хлгатян