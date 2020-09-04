СМИ: число пострадавших от землетрясения в центре Японии достигло 11
09:57, 4 Сентябрь, 2020
По меньшей мере 11 человек получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,0, которое произошло в пятницу в префектуре Фукуи в центральной части Японии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Kyodo.
Отмечается, что среди пострадавших числятся двое детей. При этом местные власти предупредили, что в течение недели в Фукуи может произойти еще одно землетрясение подобной мощности.
Ранее сообщалось о двух пострадавших из-за землетрясения. Между тем, информация о каких-либо нештатных ситуациях на находящихся в регионе АЭС в связи с произошедшим не поступала. Угроза цунами также не объявлялась.
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