Национальная сборная Армении прибыла в Северную Македонию

Национальная сборная Армении и делегация ФФА вечером 3 сентября прибыли в столицу Северной Македонии Скопье, где 5 сентября состоится матч первого тура второй группы лиги «C» Лиги Наций УЕФА Северная Македония - Армения. Наша сборная остановится в отеле «Марриотт».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, 4 сентября (в 16:15, время ереванское) в зале для пресс-конференций Национального стадиона имени «Тодора Проеску» в Скопье состоится предматчевая пресс-конференция главного тренера сборной Армении Хоакина Капарроса и одного из футболистов.

В 17:00 на том же стадионе наша национальная дружина проведет предматчевую тренировку.