Известны результаты экспертизы алкоголя кустарного производства

Сотрудники Инспекционного органа здравоохранения и труда 1 сентября взяли пробу ставшего причиной гибели 14 человек алкоголя кустарного производства для проведения лабораторной экспертизы.

Как сообщает Арменпресс, экспертиза подтвердила предварительную версию об отравлении - в алкоголе был обнаружен метиловый спирт, процентное содержание которого в несколько раз превышает максимально допустимый уровень.

По состоянию на 12:00, 3 сентября, в Армении зарегистрировано 38 случаев алкогольного отравления. 25 случаев зарегистрировано в Армавирской области, 12 - в Ереване и 1 - в Котайкской области. Зарегистрировано 14 смертей.

По данному факту в следственном управлении Армавирской области Следственного комитета Республики Армения возбуждено уголовное дело по признакам части 3 статьи 279 УК Республики Армения (выпуск или сбыт товаров, не соответствующих требованиям безопасности, выполнение работ или оказание услуг). По предварительной версии, в Армавире люди отравились метиловым спиртом. На данный момент конфискована партия нереализованного алкоголя, предпринимаются шаги по обнаружению и конфискации партий, приобретенных гражданами.

Производитель кустарного алкоголя Ашот Овсепян арестован.