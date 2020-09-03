Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Армении

3-го сентября в офисе ФФА состоялась жеребьевка 1/8 финала розыгрыша Кубка Армении VBET.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила ФФА. Участники финала розыгрыша Кубка Армении Vbet 2019-20 “Ноа” и “Арарат-Армения” вступят в борьбу с 1/4 финала. На всех этапах розыгрыша Кубка Армении VBET (за исключением финала) будат проведено по два матча. Жеребьевка провел футболист сборной Армении до 15-и лет Мишель Айвазян.

По результатам жеребьевки сформировались следующие пары:

“ЦСКА” - ФА “Лори”

“Вест-Армения” - “Гандзасар-Капан”

“Ван” - “Нораванк”

“Арарат” - “Севан”

“Урарту” - “Пюник”

“Ширак” - “Алашкерт”.

Первые клубы из пар первый матч проведут на своем поле.

Подготовила Варвара Айрапетян