Программа элиминации гепатита С будет реализована в Национальном центре инфекционных заболеваний

Отныне в Национальном центре инфекционных болезней будут проводиться мероприятия по профилактике передачи ВИЧ, гепатита В и сифилиса от матери к ребенку.

Об этом на пресс-конференции в зале «Арменпресс» сказал новоназначенный и. о. директора Национального центра инфекционных заболеваний Минздрава Армении Ованес Мадоян.

“Сформирован Национальный центр инфекционных заболеваний, в функции которого входит не только лечение инфекционных заболеваний, но и разработка методов ликвидации некоторых заболеваний (элиминация). В этом контексте очень важно, что две организации объединились”, - отметил Мадоян.

По его словам, сейчас они работают над единым видением, уже обозначены некоторые направления, вокруг которых ведутся работы.

“Программу элиминации гепатита С будет осуществлять наш Национальный центр, кроме того, мы осуществим мероприятия, направленные на профилактику передачи ВИЧ, гепатита В и сифилиса от матери ребенку. В плане исключения передачи ВИЧ от матери ребенку Армения уже добилась серьезных успехов и этот опыт мы распространим и на другие инфекции”, - подчеркнул Мадоян.

Лилит Демурян