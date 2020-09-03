Школы будут обеспечены антивирусными дезинфицирующими средствами и масками

Правительство для покупки необходимых защитных средств общеобразовательным учреждениям выделит нужную сумму. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства 3 сентября.

Министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян отметил, что проектом предусмотрено обеспечить медицинскими масками и учеников (воспитанников, студентов), и педагогический и административный персонал (в расчете на 1 месяц). При этом расчет был произведен на основе цены 25 драмов за одну медицинскую маску.

Проектом предусмотрено также обеспечить дезинфицирующими средствами и учеников (воспитанников, студентов), и персонал, причем расчет был произведен на основе 1 120 драмов за 1 литр дезинфицирующего средства и по 3 мл на одного человека в день. Проектом планируется обеспечить учебные заведения и другими дезинфицирующими средствами. Арутюнян отметил, что необходимые средства будут выделены из резервного фонда.

В ответ министр финансов Атом Джанджугазян отметил, что Резервный фонд этого года уже перегружен.

Ведущий заседание правительства вице-премьер Тигран Авинян пояснил, что речь идет о закупке определенных защитных средств для общеобразовательных учреждений и необходимо уточнить источник финансирования.