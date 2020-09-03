Для патрульной службы будут приобретены 150 новых автомобилей

Правительство приняло решение, согласно которому в госбюджете будет произведено перераспределение. Средства будут предоставлены полиции с целью приобретения для новой патрульной службы 150 транспортных средств.

Как передает «Арменпресс», министр юстиции Рустам Бадасян отметил, что для обучения служащих патрульной службы на конкурсной основе были проведены выборы преподавателей, с октября начинаются 5-месячные курсы. “На одно место претендуют по 3 человека. Большинство - гражданские лица. Обратились и действующие полицейские. Сейчас начинается конкурс, что позволит сделать выбор из 770 человек, которые после прохождения 5-месячных курсов, в конце первого квартала 2021 года будут готовы к службе в Ереване. После этого патрульная служба начнет действовать по всей территории республики. Кроме того, вместе с патрульной службой начнет действовать и Центр оперативного управления. Патрульная служба будет оснащена оружием нового типа, которое будет приобретено в течение осени, чтобы во время практических занятий были приобретены навыки его применения”, - сказал Бадасян.

Начальник полиции Ваге Казарян добавил, что 10 машин прибудут в Армению 1 ноября, а остальные 140 - 20 декабря.