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“Урарту” проведет товарищеский матч с “Севаном”

“Урарту” проведет товарищеский матч с “Севаном”

Ереванский “Урарту” проведет товарищеский матч с командой Первой лиги.

Как передает «Арменпресс», во время паузы в Премьер-лиге VBET “Урарту” проведет еще один контрольный матч. В этот раз команда на своем поле встретится с “Севаном”. Матч состоится на базе “Урарту”. Он начнется в 18:00. Матч пройдет без зрителей.

В Премьер-лиге чемпионата Армении по футболу прошли лишь два тура. Второе и третье места соответственно делят “Урарту” и “Алашкерт”.

Подготовила Варвара Айрапетян


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