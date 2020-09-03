“Урарту” проведет товарищеский матч с “Севаном”

Ереванский “Урарту” проведет товарищеский матч с командой Первой лиги.

Как передает «Арменпресс», во время паузы в Премьер-лиге VBET “Урарту” проведет еще один контрольный матч. В этот раз команда на своем поле встретится с “Севаном”. Матч состоится на базе “Урарту”. Он начнется в 18:00. Матч пройдет без зрителей.

В Премьер-лиге чемпионата Армении по футболу прошли лишь два тура. Второе и третье места соответственно делят “Урарту” и “Алашкерт”.

Подготовила Варвара Айрапетян