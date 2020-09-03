Первая ракетка мира Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата США.

Как передает «Арменпресс», во втором круге проходящего в Нью-Йорке мужского одиночного разряда US Open соперником Джоковича был представитель Великобритании Кайл Эдмунд. Джокович в матче, длившемся 3 часа 17 минут, одержал победу со счетом 6:7, 6:3, 6:4, 6:2.

В третьем туре Открытого чемпионата США соперником Джоковича будет Ян-Леннард Штруфф из Германии.

Открытый чемпионат США по теннису завершится 13-го сентября. Призовой фонд турнира составляет 53,4 млн долларов США. Из-за пандемии организаторы для участников турнира придумали особый формат, поэтому в этом году в турнире не участвует ряд звезд мирового тенниса.

Подготовила Варвара Айрапетян