Международный турнир “EuroBasket” может пройти в Ереване
В Ереване впервые может пройти международный турнир “EuroBasket”.
Об этом «Арменпресс» сказал президент Баскетбольной лиги “А” Армении Ара Погосян. По его словам, в турнире, который пройдет с 1 по 10 октября, могут принять участие несколько команд из США, России и Беларуси. Организатором турнира является международная баскетбольная организация “EuroBasket”, пользующаяся большим авторитетом в мировом баскетболе.
Из Армении в этом турнире примут участие несколько команд, будет также и национальная сборная. “EuroBasket с предложением провести подобный турнир в Армении обратился к Баскетбольной лиге “А” Армении. Ежегодно, летом и осенью EuroBasket проводит международные турниры в таких странах как США, Франция и Испания. Но даже в России этот турнир пока не проводился, на постсоветском пространстве мы его принимаем первыми. Мы собираемся согласовать все вопросы организации турнира с комендантом и понять, в каком формате он может состояться, если будет необходимо провести турнир без болельщиков, то мы так и поступим”, - сказал Погосян.
Изначально федерация готовилась к тому, что сборная страны примет участие в чемпионате малых стран Европы, однако из-за эпидемии турнир был отменен, хотя сборная была готова к нему. Теперь та же команда может попробовать свои силы на турнире “EuroBasket”. Турнир по уровню участников обещает быть исключительным.
Турнир “EuroBasket”, возможно, будет транслироваться на онлайн пространстве.
Подготовила Варвара Айрапетян
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен