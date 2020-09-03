Международный турнир “EuroBasket” может пройти в Ереване

В Ереване впервые может пройти международный турнир “EuroBasket”.

Об этом «Арменпресс» сказал президент Баскетбольной лиги “А” Армении Ара Погосян. По его словам, в турнире, который пройдет с 1 по 10 октября, могут принять участие несколько команд из США, России и Беларуси. Организатором турнира является международная баскетбольная организация “EuroBasket”, пользующаяся большим авторитетом в мировом баскетболе.

Из Армении в этом турнире примут участие несколько команд, будет также и национальная сборная. “EuroBasket с предложением провести подобный турнир в Армении обратился к Баскетбольной лиге “А” Армении. Ежегодно, летом и осенью EuroBasket проводит международные турниры в таких странах как США, Франция и Испания. Но даже в России этот турнир пока не проводился, на постсоветском пространстве мы его принимаем первыми. Мы собираемся согласовать все вопросы организации турнира с комендантом и понять, в каком формате он может состояться, если будет необходимо провести турнир без болельщиков, то мы так и поступим”, - сказал Погосян.

Изначально федерация готовилась к тому, что сборная страны примет участие в чемпионате малых стран Европы, однако из-за эпидемии турнир был отменен, хотя сборная была готова к нему. Теперь та же команда может попробовать свои силы на турнире “EuroBasket”. Турнир по уровню участников обещает быть исключительным.

Турнир “EuroBasket”, возможно, будет транслироваться на онлайн пространстве.

Подготовила Варвара Айрапетян