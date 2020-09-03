В индексе развития электронного управления Армения улучшила свои позиции на 19 пунктов

Согласно индексу развития электронного управления Армения в списке 193 стран, улучшив свою позицию в предыдущем докладе на 19 пунктов, заняла 63-е место. Об этом на заседании правительства объявил вице-премьер Тигран Авинян.

По индексу электронного участия Армения включена в список стран с самым высоким рейтингом. Как передает «Арменпресс», Тигран Авинян сказал: “Посредством инструментов электронного управления мы хотим стимулировать вовлеченность граждан в процесс принятия решений”.