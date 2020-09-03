Впервые состоится розыгрыш Кубка Еревана по шахматам

Федерация шахмат Еревана впервые организует розыгрыш Кубка Еревана, который будет носить продолжительный характер.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Федерация шахмат Армении. Турнир пройдет с 5 по 21 сентября Рады сообщить, что в турнире смогут участвовать все - от новичков до гроссмейстеров. Для регистрации на участие в турнире, если вы еще не являетесь членом команды, нужно отправить заявку на сайт Федерации шахмат Еревана https://lichess.org/team/yerevan-chess-federation.

Для подтверждения заявки в письме просим предоставить персональные данные. Призовой фонд турнира составляет 1 800 000 драмов. Победитель получит Кубок Еревана. С другими подробностями розыгрыша можно ознакомиться в приложенных файлах.

Свое участие в турнире подтвердили гроссмейстеры Айк Мартиросян, Шант Саркисян, Завен Андриасян, Овик Айрапетян, Мануэл Петросян, Роберт Оганесян, Элина Даниелян и женский гроссмейстер Анна Саркисян. Ждем других участников.

Подготовила Варвара Айрапетян