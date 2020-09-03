Арцах: в Мартунинском районе внесены временные ограничения на въезд и выезд
11:26, 3 Сентябрь, 2020
Согласно новому решению, подписанному комендантом, министром территориального управления и развития Республики Арцах Жирайром Мирзояном, со 2 сентября 2020 года в общине Нор Шен Мартунинского района внесены временные ограничения на въезд и выезд.
Об этом «Арменпресс» сообщили в информационном штабе Арцаха.
“С целью контроля за передвижением лиц и транспортных средств Полиция Республики Арцах установила контрольно-пропускные пункты”, - сообщили из штаба.
Срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 12 августа, продлен еще на 30 дней, с 22:00 12 августа до 22:00 11 сентября включительно.
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