В Арцахе подтверждено 4 случая COVID-19

В Республике Арцах подтверждено четыре новых случая COVID-19.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

Двое из зараженных - из общины Иванян, один - из Мартакерта, один - из Степанакерта. Это контакты из ранее обнаруженных очагов. Они находились в изоляции.

По сей день, COVID-19 подтвержден у 299 человек, 265 из них уже преодолели болезнь. Фактическое лечение получают 32 пациента, в изоляции находятся 56 человек

В целях тестирования был проведен забор 261 проб. Всего проведено 11 158 тестов.

В стране случаев смерти от COVID-19 не зафиксировано. Был один случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 12 августа, продлен еще на 30 дней, с 22:00 12 августа до 22:00 11 сентября включительно.

Лилит Демурян