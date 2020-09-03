Правительство утвердило: в Армении будут объявлены учебные сборы резервистов

В Республике Армения с 15 сентября по 15 декабря 2020 года объявляются учебные сборы резервистов рядового, унтер-офицерского и офицерского составов, состоящих на учете в первой группе резерва, продолжительностью по 10 дней. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства 3 сентября.

Согласно обоснованию, учебные сборы для граждан, состоящих на учете в резерве, объявляются с целью:

1) совершенствования военных способностей;

2) профессиональной переподготовки;

3) профессиональной подготовки;

4) подготовки офицеров резерва из унтер-офицерского состава с высшим образованием.

На сборы будут привлечены 786 граждан, из которых 524 из рядового состава, 82 из состава прапорщиков, 180 из офицерского состава.

Законопроект определяет, кто и когда должен быть привлечен к сборам:

1) по мотострелковым специальностям - 36 резервистов, с 15 по 24 сентября 2020 года включительно, 18 резервистов - с 1 по 10 октября 2020 года включительно, 18 резервистов - с 6 по 15 октября 2020 года включительно, 18 резервистов - с 20 по 29 октября 2020 года включительно, 21 резервистов - с 16 по 25 ноября 2020 года включительно;

2) по ракетно-артиллерийским специальностям - 31 резервистов - с 19 по 28 октября 2020 года включительно, 132 резервистов - с 3 по 12 ноября 2020 года включительно, 145 резервистов - с 9 по 18 ноября 2020 года включительно;

3) по специальностям противовоздушной обороны - 5 резервистов - с 12 по 21 октября 2020 года включительно, 8 резервистов - с 23 по 29 ноября 2020 года включительно;

4) по специальностям связи - 71 резервистов - с 20 по 29 ноября 2020 года включительно;

5) по разведывательным специальностям - 6 резервистов - с 15 по 24 сентября 2020 года включительно, 14 резервистов - с 25 сентября по 4 октября 2020 года включительно, 57 резервистов - с 20 по 29 октября 2020 года включительно, 72 резервиста - с 17 по 26 ноября 2020 года включительно;

6) по специальностям радиоэлектронной борьбы - 14 резервистов - с 23 по 29 сентября 2020 года включительно;

7) по инженерным специальностям - 24 резервиста - с 26 октября по 1 ноября 2020 года включительно;

8) по техническим специальностям - 27 резервистов - с 22 по 28 сентября 2020 года включительно, 40 резервистов - с 29 сентября по 5 октября 2020 года включительно;

9) по тыловым специальностям - 22 резервиста - с 5 по 11 октября 2020 года включительно;

10) по топографическим специальностям - 7 резервистов - с 28 сентября по 7 октября 2020 года включительно.

Данное решение вступит в силу на десятый день после его официального опубликования.