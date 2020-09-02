Министр обороны Армении и замминистра обороны РФ обсудили вопросы сотрудничества

После торжественной церемонии закрытия конкурса «Воин мира» 2 сентября министр обороны Армении Давид Тоноян провел в Дилижане встречу с заместителем министра обороны Российской Федерации генерал-полковником Андреем Картаполовым.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, собеседники высоко оценили ход организованного в Армении конкурса «Воин мира» в условиях пандемии и готовность участников, подчеркнув, что конкурс способствует стимуляции сотрудничества.

Давид Тоноян и Андрей Картаполов продолжили диалог по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.