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Министр обороны Армении и замминистра обороны РФ обсудили вопросы сотрудничества

Министр обороны Армении и замминистра обороны РФ обсудили вопросы сотрудничества

После торжественной церемонии закрытия конкурса «Воин мира» 2 сентября министр обороны Армении Давид Тоноян провел в Дилижане встречу с заместителем министра обороны Российской Федерации генерал-полковником Андреем Картаполовым.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, собеседники высоко оценили ход организованного в Армении конкурса «Воин мира» в условиях пандемии и готовность участников, подчеркнув, что конкурс способствует стимуляции сотрудничества.

Давид Тоноян и Андрей Картаполов продолжили диалог по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.


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