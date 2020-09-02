Мы покажем, что Арцах соответствует всем параметрам для международного признания: постпред Арцаха

Государственное информагентство «Арменпресс» взяло интервью у Сергея Газаряна в связи с его назначением постоянным представителем Республики Арцах в Республике Армения.

С. Газарян окончил Московский государственный институт международных отношений, работал в центральном аппарате МИД Республики Арцах и в постоянном представительстве Армении за рубежом, был избран депутатом 5-го созыва НС Арцаха, заместителем председателя постоянной комиссии парламента по вопросам внешних сношений.

— Господин Газарян, 29 июля с. г. президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о назначении Вас постоянным представителем Республики Арцах в Республике Армения. Как Вы восприняли это назначение?

-Каждый гражданин Арцаха независимо от возраста, пола и профессии готов в меру своих знаний, опыта и компетенции служить на благо своего народа и государства. Назначение постоянным представителем Арцаха в Армении я принял с большой ответственностью и готовностью служить Республике Арцах.

— Каковы будут приоритеты Вашей деятельности? Что нового собираетесь привнести в работу постпреда? И в целом хотелось бы узнать об особенностях работы представителя де-юре непризнанной республики.

— Говоря о приоритетах деятельности нашего представительства, хотелось бы отметить в первую очередь углубление интеграционных процессов между обоими армянскими государствами, руководствуясь программой президента Республики Арцах на 2020-2025 гг. и тем восприятием общего будущего, которое твердо укрепилось как в общественном сознании, так и в видении властей.

Одним из важнейших направлений нашей деятельности является установление и развитие дружественных отношений с представленными в Республике Армения иностранными государствами и международными организациями. Одна из главных наших функций заключается в том, что мы должны соответствующим образом представлять Республику Арцах как в Армении, так и через действующие здесь различные организации доводить информацию об Арцахе до всего мира. Например, многие предприниматели и туристы, приезжающие в Республику Армения, на месте принимают решение о налаживании экономических связей с Арцахом или о посещении нашей страны.

Что касается особенностей работы в качестве представителя де-юре непризнанной республики, то здесь хочу заверить, что мы приложим максимум усилий и на практике постараемся показать, что де-факто существующее государство Республика Арцах соответствует всем необходимым параметрам для международного признания.

— Как Вы расцениваете уровень официальных взаимоотношений между властями Республики Арцах и Республики Армения?

— Официальные взаимоотношения между властями Республики Армения и Республики Арцах находятся на самом высоком уровне и зиждутся не только на доверии и взаимопонимании, но и на видении общего будущего двух армянских государств. В этой связи хотел бы еще раз подчеркнуть, что Республика Армения и Республика Арцах являются двумя составными частями единой родины.

Республика Армения является гарантом безопасности Республики Арцах. Вместе с тем народ Арцаха, в свою очередь,

ом вопросе стоит рядом со своими соотечественниками в Армении. Мы находимся в единой системе безопасности, тесно интегрированы в финансово-экономической и правовой сферах.

— В настоящий момент насколько актуален вопрос признания Республики Арцах со стороны Республики Армении? Какие шаги будут предприняты Республикой Арцах в направлении международного признания?

— В первую очередь хотел бы подчеркнуть, что международное признание Республики Арцах является не самоцелью, а средством укрепления безопасности Арцаха и создания благоприятных условий для мирного развития его граждан. Вот почему мы нацелены на признание со стороны всего международного сообщества как дополнительного политического и дипломатического средства обеспечения мира в регионе. Деятельность, направленная на международное признание Арцаха – это совокупность взаимосвязанных шагов, осуществляемая Министерством иностранных дел Республики Арцах. И сегодня, 2-ого сентября, по случаю Дня провозглашения Республики Арцах хотел бы поздравить всех наших соотечественников и пожелать нашему народу и государству благополучия, мирного неба и процветания.

В то же время недавняя агрессия со стороны Азербайджана против Армении на Тавушском направлении показала актуальность придания нового импульса сотрудничеству в сфере безопасности между двумя армянскими государствами, что и подтвердилось властями Республики Армения и Республики Арцах. В этом контексте мы придаем большое значение развитию правовых основ сотрудничества в данной сфере, принимая во внимание общие вызовы безопасности, стоящие перед обеими сторонами.

— Арцах является важным звеном триединства Армения-Арцах-Диаспора. Что Вы намерены предпринять для дальнейшего укрепления этого стратегически важного единства?

— Триединство Армения-Арцах-Диаспора является де-факто сформировавшейся системой существования армянского народа и единой армянской государственности. Наше будущее зависит от эффективного функционирования каждой отдельной части этой системы и их совокупности. Все мы хорошо помним и землетрясение 1988 года, и начало Карабахского движения, войну 1991-1994 гг., Апрельскую войну 2016 года и недавние события в Тавуше, трагедию в Бейруте. Во всех этих случаях мы были вместе, и благодаря этому единству смогли выйти из самых сложных и трудных ситуаций. В сплоченности Армянского мира и кроется залог наших будущих достижений и побед.