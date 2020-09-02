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Три игрока ПСЖ подхватили вирус COVID-19

Три игрока ПСЖ подхватили вирус COVID-19

Три игрока французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" подхватили вирус COVID-19. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, все они должны пройти соответствующий протокол о состоянии здоровья.

Игроками, подхватившими вирус COVID-19, оказались Неймар, Леандро Паредес и Анхель Ди Мария

Все они вернулись клуб после отдыха на Ибице. Теперь данные игроки будут помещены на недельный карантин.

ПСЖ является действующим чемпионом Франции. Чемпионат страны, между тем, был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

Также ПСЖ дошел до финала Лиги чемпионов УЕФА-2019/20, где уступил мюнхенской "Баварии".

Ближайший матч стартовавшего чемпионата Франции-2020/21 ПСЖ проведет 10 сентября против "Ланса" в гостях.


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