ФК “Пюник” продлил контракты с Эриком Азизяном и Левоном Варданяном

ФК “Пюник” продлил контракты с 20-летним полузащитником Эриком Азизяном и 16-летним нападающим Левоном Варданяном. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе клуба, контракт с Азизяном рассчитан на 3 года, а контракт с Варданяном - на 5 лет.

В этом сезоне Азизян и Варданян сыграли по 3 матча за “Пюник”.