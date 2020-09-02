Национальная сборная Армении по футболу провела тренировку 

Национальная сборная Армении по футболу утром 2 сентября под руководством Хоакина Капарроса провела тренировку в Техническом центре ФФА/Академии футбола. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, в 16:00 футболисты команды и тренерский штаб снова прошли тестирование, а в 18:00 начали еще одну тренировку.

Напомним, что 5 и 8 сентября сборная Армении проведет матчи первого и второго туров 2-й группы лиги «C» Лиги Наций УЕФА. Сначала армянская дружина в гостях сыграет с командой Северной Македонии, а затем в Ереване примет команду Эстонии.

Утром 1 сентября национальная сборная Армении начала тренировочный сбор в Техническом центре ФФА/Академии футбола. Все 23 футболиста, приглашенные на сбор, присоединились к команде.