В Арцахе подтверждено семь случаев COVID-19
В Республике Арцах подтверждено семь новых случаев COVID-19.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Информационный штаб Арцаха, представляя данные Министерства здравоохранения страны.
Пятеро из зараженных - из села Нор Шен Мартунинского района, это контакты заражения, обнаруженного накануне в Степанакерте, у остальных двух инфекция была подтверждена в медучреждении в результате проведенных исследований.
По сей день, COVID-19 подтвержден у 295 человек, 265 из них уже преодолели болезнь. Фактическое лечение получают 28 пациентов, в изоляции находятся 55 человек
В целях тестирования был проведен забор 362 проб. Всего проведено 10 897 тестов.
В стране случаев смерти от COVID-19 не зафиксировано. Были два случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.
Срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 12 августа, продлен еще на 30 дней, с 22:00 12 августа до 22:00 11 сентября включительно.
Норайр Шогикян
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