“Манчестер Сити” за Месси может заплатить 700 млн евро

Нападающий “Барселоны” Лионель Месси достиг соглашения по условиям перехода в английский “Манчестер Сити”.

Как передает Арменпресс, об этом пишут английские СМИ. Стороны договорились о 5-летнем контракте, а стоимость Месси составит 700 млн евро. Месси будет вуступать за “Манчестер Сити” 3 сезона, а затем два года будет играть в американском “Нью-Йорк Сити”.

Ранее стало известно, что аргентинский нападающий “Барселоны” Лионель Месси хочет покинуть каталонский клуб. Аргентинец об этом сообщил команде по факсу, также и то, что он хочет воспользоваться возможностью расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Переговоры с “Манчестер Сити” вел отец аргентинского нападающего. Переговоры велись относительно двухлетнего контракта.

За всю свою карьеру в составе “Барселоны” Месси забил 630 голов, провел 724 матча, а также забил 70 мячей в 138 матчах, выступая за сборную Аргентины.

Подготовила Варвара Айрапетян