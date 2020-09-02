В Армении при содействии США стартует программа реформ полиции

Армения объявляет о начале программ при содействии правительства США, направленных на реформы полиции и на антикоррупционную сферу.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал министр юстиции Рустам Бадасян.

“С этой целью мы с чрезвычайным и полномочным послом США в Армении Лин Трейси и начальником Полиции Республики Армения Ваге Казаряном подписали документы, направленные на сотрудничество.

Все знают, насколько важны для нашего правительства реформы в антикоррупционной и в полицейской сферах. За присоединение к нашей цели и за сотрудничество я выражаю благодарность нашим коллегам из США во главе с послом Лин Трейси и Бюро по борьбе с наркотиками посольства США и сотрудничеству с правоохранительными органами”, - написал Бадасян.

Министр уверен, что инициативы правительства будут иметь успешное претворение.