День Республики - общеармянский праздник: президент Арцаха принял председателя НС Армении

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 1 сентября принял председателя Национального собрания Республики Армения Арарата Мирзояна.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Арутюнян поприветствовал председателя парламента Армении в связи с прибытием в Арцах по случаю Дня Республики, отметив, что, несмотря на отмену всех праздничных мероприятий по причине пандемии коронавируса, 2 сентября не перестал быть общеармянским праздником, поскольку независмость Арцаха стала достижением, благодаря которому стала реальностью большая мечта всего армянства.

Выразив признательность за теплый прием, Арарат Мирзоян отметил, что много лет назад армяне Арцаха при содействии всего армянства и ценой больших человеческих потерь смогли реализовать свое право жить независимо, создать свою государственность, ответственность за существование и развитие которой взяли на себя власти РА.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества двух армянских государств. Обе стороны подчеркнули необходимость дальнейшего развития и расширения межпарламентских связей, что имеет важное внутри- и внешнеполитическое значение.