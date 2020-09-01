Иван Ракитич вернулся в “Севилью”

“Севилья” завершила подписание полузащитника Барселоны Ивана Ракитича. Как передает Арменпресс со ссылкой на football.ua, об этом сообщает официальный сайт "красно-белых".

32-летний хорват перешел в андалузский клуб на постоянной основе, поставив подпись под соглашением, которое будет рассчитано до 30 июня 2024 года.

Трансфер Ракитича обошелся “Севилье” в 1,5 миллионов евро. Еще 9 миллионов евро “Барселона” получит в качестве различных бонусов.

Напомним, Иван Ракитич выступал за “Севилью” в период с 2011 по 2014 год, пока не перебрался на Камп Ноу. В сезоне-2019/20 на его счету 42 матча во всех турнирах, один гол и пять ассистов.