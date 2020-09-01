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ФК “Пюник» подписал контракт с 26-летним дагестанским защитником Магомедом Мусаловым

ФК “Пюник» подписал контракт с 26-летним дагестанским защитником Магомедом Мусаловым

ФК “Пюник» подписал контракт с 26-летним дагестанским защитником Магомедом Мусаловым.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе клуба, Мусалов был воспитанником академии ФК “Рубин”. Последним клубом футболиста был “Ахмат”, выступающий в Премьер-лиге России.


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