В период с 31 августа по 1 сентября в Армении зарегистрировано 23 случая алкогольного отравления, в том числе 11 случаев с летальным исходом. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян.

«17 из 23 случаев заболевания (8 из которых - со смертельным исходом) зарегистрированы в Армавирской области, во всех случаях был употреблен алкоголь не заводского производства, приобретенный в одном и том же месте. Остальные 6 случаев были зарегистрированы в Ереване (3 из которых - со смертельным исходом). Все пострадавшие употребляли медицинский спирт», - написала Никогосян.

«3 из 12 пациентов находятся в критическом состоянии, в том числе 2 подключены к аппаратам ИВЛ, 3 пациента - в тяжелом состоянии, 2 пациента - в состоянии средней тяжести, а у 2 человек отсутствуют клинические признаки. Еще один человек отказался от медицинской помощи письменно и был выписан из клиники. В настоящее время проводится работа по выявлению круга лиц, употребивших алкоголь указанного производства, и принятию профилактических мер», - отметила Алина Никогосян.

Отметим также, что по факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие, производитель спирта арестован, обнаружена также нереализованная партия алкоголя.