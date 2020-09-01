2 сентября - исторический и символический день: президент Арцаха вручил награды

По случаю Дня Республики Арцах 1 сентября в резиденции президента Арцаха состоялась торжественная церемония награждения.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Арутюнян вручил высокие государственные награды военнослужащим Армии обороны, азатамартикам, сотрудникам Службы национальной безопасности, Полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, общественным деятелям, представителям сфер здравоохранения, образования, науки.

Группе лиц были присвоены почетные звания НКР за значительный вклад в сферы науки, образования и здравоохранения.

Военное звание генерал-майора присвоено военнослужащим Армии обороны Карену Шакаряну, Карену Арустамяну, Самвелу Погосяну и первому заместителю директора СНБ Араику Григоряну.

Классный чин государственного советника третьего класса присвоен заместителям генерального прокурора республики Эрику Вердяну и Сасуну Габриеляну.

Араик Арутюнян поздравил награжденных и отметил, что 2 сентября - исторический и символический день общенациональной гордости, восстановления некогда попранных прав арцахской части армянского народа и день нашего достойного настоящего и будущего.

"Единство и гармония вокруг общенациональной идеи, которые продемонстрировал армянский народ на этом этапе истории, достойны подражания", - подчеркнул глава государства, добавив, что сегодня, как никогда, благодаря нашей национальной собирательной силе мы должны построить родину нашей мечты.

Говоря о планах на будущее, Араик Арутюнян подчеркнул, что государственность нужно защищать, последовательно укреплять и развивать, для чего имеется самая главная предпосылка - человеческий ресурс.

На встрече присутствовали предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, высшие должностные лица республики.