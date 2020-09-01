В мэрии Еревана обсужден вопрос ликвидации последствий обрушения здания по адресу Райниса 1

В ходе совещания у мэра Еревана Айка Марутяна был обсужден вопрос ликвидации последствий обрушения здания на улице Яна Райниса, 1. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэра Акоп Карапетян.

«Мэр Еревана Айк Марутян провел рабочее совещание, в ходе которого был обсужден вопрос ликвидации последствий обрушения здания по адресу Райнисա 1. Планируется демонтаж поврежденной части, укрепление здания, обсуждается вопрос обеспечения пострадавших жителей основным жильем. До тех пор община покроет расходы по временному размещению пострадавших жителей», - написал Карапетян.

26-го августа в 07:18 в Национальный центр управления в кризисных ситуациях был получен звонок о том, что по адресу улица Райниса 3, город Ереван произошел взрыв, в результате утечки газа: жилой дом частично обрушился.

На место происшествия выехали пять боевых расчетов из пожарно-спасательных отрядов, одна автолестница Спасательного управления города Ереван, две спасательные и кинологические группы центра по осуществлению спасательных работ особого назначения, оперативная группа Отдела организации пожаротушительных и спасательных работ Управления спасательных сил, оперативная группа Национального центра управления в кризисных ситуациях, а также дежурная группа Управления медицинского обеспечения и дежурный психолог Отдела психологической поддержки СС МЧС Армении.

Выяснилось, что взрыв произошел в четырехэтажном панельном жилом доме N1 на улице Райниса. 12 квартир подъезда частично обрушены.

Спасатели с помощью специальных технических средств эвакуировали 19 граждан из обрушившейся части дома и прилегающих квартир.