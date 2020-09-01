Армения в международном конкурсе “Воин мира” заняла второе место

В военно-спортивном комплексе и на горном полигоне в Иджеване Министерства обороны Армении подведены итоги конкурса “Воин мира”, прошедшего в рамках мероприятия Международные армейские игры-2020.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Южного округа, в конкурсе принимали участие представители вооруженных сил Армении, Беларуси, Греции и России. В каждой команде было по 4 военнослужащих, в том числе и одна женщина. Конкурс проводился с 24 по 31 августа.

Участники соревновались в литературно-художественном, танцевально-музыкальном, военно-профессиональном конкурсах, также и в конкурсе огневой подготовки.

По итогам всех конкурсов первое место заняла сборная России, второе - сборная Армении , третье - сборная Беларуси, четвертое - сборная Греции.