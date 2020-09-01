Омбудсмен Арцаха принял координатора инициативной группы “Платформа армянских беженцев”

31 августа омбудсмен Республики Арцах Артак Бегларян принял координатора инициативной группы “Платформа армянских беженцев” Артура Казаряна.

Как сообщили «Арменпресс» в офисе Защитника прав человека Арцаха, Бегларян подчеркнул важность общественных инициатив и платформ в деле защиты прав армянских беженцев из Азербайджана и внутренне перемещенных лиц НКР, отметив, что совместные и последовательные усилия могут обеспечить существенные результаты в этом направлении. Омбудсмен подчеркнул, что эта проблема находится в зоне его вниманием и выразил готовность в рамках своих полномочий содействовать деятельности группы.

Казарян представил основные направления и цели деятельности “ Платформы армянских беженцев”. Он подчеркнул, что цель инициативы - объединить усилия различных групп, направленные на защиту прав и интересов армянских беженцев, выделив Арцах в качестве одного из важных направлений их деятельности.

Во встрече принял участие также и председатель Международного центра человеческого развития Теван Погосян.