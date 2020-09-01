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Омбудсмен Арцаха принял координатора инициативной группы “Платформа армянских беженцев”

Омбудсмен Арцаха принял координатора инициативной группы “Платформа армянских беженцев”

31 августа омбудсмен Республики Арцах Артак Бегларян принял координатора инициативной группы “Платформа армянских беженцев” Артура Казаряна.

Как сообщили «Арменпресс» в офисе Защитника прав человека Арцаха, Бегларян подчеркнул важность общественных инициатив и платформ в деле защиты прав армянских беженцев из Азербайджана и внутренне перемещенных лиц НКР, отметив, что совместные и последовательные усилия могут обеспечить существенные результаты в этом направлении. Омбудсмен подчеркнул, что эта проблема находится в зоне его вниманием и выразил готовность в рамках своих полномочий содействовать деятельности группы.

Казарян представил основные направления и цели деятельности “ Платформы армянских беженцев”. Он подчеркнул, что цель инициативы - объединить усилия различных групп, направленные на защиту прав и интересов армянских беженцев, выделив Арцах в качестве одного из важных направлений их деятельности.

Во встрече принял участие также и председатель Международного центра человеческого развития Теван Погосян.


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