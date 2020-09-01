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Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Словакии

Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Словакии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по случаю национального праздника страны направил премьер-министру Словакии Игорю Матовичу поздравительное послание. В управлении информации и связей с общественностью аппарата премьер-министра Армении «Арменпресс» сообщили, что в послании премьер-министра Армении говорится следующее:

“От имени Правительства Республики Армения и от себя лично сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Словакии с Национальным праздником Словацкой Республики - Днем Конституции, желаю прогресса и благоденствия.

Армения ценит расширение сотрудничества с дружественной Словакией во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Я полон надежд, что совместными усилиями мы расширим нашу двустороннюю повестку разнообразными программами и зафиксируем новые достижения во благо наших народов”.


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