Амбарцум Матевосян коснулся  массового отравления в Армавире

Правоохранительные органы занимаются случаями отравления в Армавирской области и выясняют их причины.

Об этом «Арменпресс» сказал губернатор Армавирской области Амбарцум Матевосян.

“На данный момент, к сожалению, есть случаи отравления со смертельным исходом в медицинском центре Армавира, некоторые больные в тяжелом состоянии были доставлены в Ереван, но не хочу говорить больше этого, поскольку правоохранители занимаются раскрытием инцидента и выясняют причины отравления. По предварительным данным, произошло алкогольное отравление”, - сказал Матевосян.

В Армавире зафиксировано 11 случаев смерти от отравления алкоголем неизвестного происхождения. По данному факту в следственном управлении Армавирской области Следственного комитета Республики Армения возбуждено уголовное дело по признакам части 3 статьи 279 УК Республики Армения (выпуск или сбыт товаров, не соответствующих требованиям безопасности, выполнение работ или оказание услуг). По предварительной версии, в Армавире люди отравились метиловым спиртом. На данный момент конфискована партия нереализованного алкоголя, предпринимаются шаги по обнаружению и конфискации партий, приобретенных гражданами.