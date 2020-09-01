ABC: в Лос-Анджелесе полицейские застрелили афроамериканца, вооруженного пистолетом

Сотрудники офиса шерифа округа Лос-Анджелес в понедельник вечером застрелили вооруженного пистолетом афроамериканца, оказавшего сопротивление полицейским. Как передает Арменпресс, об этом во вторник со ссылкой на представителя офиса шерифа сообщила телекомпания ABC.

По ее данным, полицейские пытались остановить афроамериканца, который ехал на велосипеде, нарушая правила дорожного движения. Когда полицейским это удалось, между ними и нарушителем началась потасовка. В ходе нее афроамериканец выронил полуавтоматический пистолет. По заявлению представителя шерифа, после этого полицейские несколько раз выстрелили в нарушителя.

В офисе шерифа сообщили, что в данный момент проводится расследование произошедшего. Некоторое число демонстрантов собралось на месте инцидента.