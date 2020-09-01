Первая ракетка мира Новак Джокович на Открытом чемпионате США стартовал с победы.

Как передает «Арменпресс», в первом круге стартовавшего в Нью-Йорке мужского одиночного разряда US Open соперником Джоковича был Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины. От сербского теннисиста не потребовалось больших усилий, чтобы победить соперника после трех сетов со счетами: 6:1, 6:4, 6:1.

Новак Джокович - трехкратный победитель Открытого чемпионата США. Он завоевал эти титулы в 2011, 2015 и 2018 годах.

Открытый чемпионат США по теннису завершится 13-го сентября. Призовой фонд турнира составляет 53,4 млн долларов США. Из-за пандемии организаторы для участников турнира придумали особый формат, поэтому в этом году в турнире не участвует ряд звезд мирового тенниса.

Подготовила Варвара Айрапетян