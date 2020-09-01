СМИ: в Ираке на трассе Тикрит - Киркук произошел взрыв
Взрыв произошел во вторник к северу от Багдада. Как сообщил телеканал Sky News Arabia, на трассе, связывающей иракские города Тикрит и Киркук, взорвался заминированный автомобиль, передает Арменпресс.
По сведениям канала, в результате взрыва погиб по меньшей мере один человек. Есть пострадавшие, число которых уточняется.
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