СМИ: в Ираке на трассе Тикрит - Киркук произошел взрыв

Взрыв произошел во вторник к северу от Багдада. Как сообщил телеканал Sky News Arabia, на трассе, связывающей иракские города Тикрит и Киркук, взорвался заминированный автомобиль, передает Арменпресс.

По сведениям канала, в результате взрыва погиб по меньшей мере один человек. Есть пострадавшие, число которых уточняется.