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Сборная Армении начинает первые сборы под руководством Капароса

Сборная Армении начинает первые сборы под руководством Капароса

Сборная Армении по футболу начинает свои первые сборы под руководством нового главного тренера Капароса.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. С 5 по 8 сентября сборная Армении проведет матчи первого и второго раундов группы “C” Лиги наций УЕФА, вначале в Ереване примет Северную Македонию, а затем Эстонию.

1-го сентября Национальная сборная Армении начала тренировочные сборы в техническом центре ФФА/Академии футбола. Все 23 футболиста, приглашенные на сборы, уже присоединились к команде. Сборы стартовали с тестирования футболистов. Сегодня вечером Национальная сборная проведет свою первую тренировку под руководством Хоакина Капароса.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной Армении по футболу Хоакин Капарос огласил состав национальной команды, в котором отсутствуют имена полузащитника итальянской “Ромы” Генриха Мхитаряна, а также нападающего немецкого “Хоффенхайма” Саркиса Адамяна и полузащитника кипрского АЕЛ Геворга Казаряна. Генрих Мхитарян сообщил Хоакину Капаросу, что он сейчас находится в отпуске, в последнее время не тренировался и не может продемонстрировать все свои возможности, так как находится не в хорошей форме.

Подготовила Варвара Айрапетян


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