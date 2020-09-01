Сборная Армении начинает первые сборы под руководством Капароса

Сборная Армении по футболу начинает свои первые сборы под руководством нового главного тренера Капароса.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. С 5 по 8 сентября сборная Армении проведет матчи первого и второго раундов группы “C” Лиги наций УЕФА, вначале в Ереване примет Северную Македонию, а затем Эстонию.

1-го сентября Национальная сборная Армении начала тренировочные сборы в техническом центре ФФА/Академии футбола. Все 23 футболиста, приглашенные на сборы, уже присоединились к команде. Сборы стартовали с тестирования футболистов. Сегодня вечером Национальная сборная проведет свою первую тренировку под руководством Хоакина Капароса.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной Армении по футболу Хоакин Капарос огласил состав национальной команды, в котором отсутствуют имена полузащитника итальянской “Ромы” Генриха Мхитаряна, а также нападающего немецкого “Хоффенхайма” Саркиса Адамяна и полузащитника кипрского АЕЛ Геворга Казаряна. Генрих Мхитарян сообщил Хоакину Капаросу, что он сейчас находится в отпуске, в последнее время не тренировался и не может продемонстрировать все свои возможности, так как находится не в хорошей форме.

Подготовила Варвара Айрапетян