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Златан Ибрагимович подписал новый контракт с “Миланом”

Златан Ибрагимович подписал новый контракт с “Миланом”

Нападающий “Милана” Златан Ибрагимович подписал новый контракт с клубом “Милан”.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба клуба.

По данным итальянских СМИ, Ибрагимович будет получать 7 млн евро в год.

Златан Ибрагимович в течение своей футбольной карьеры выиграл чемпионаты Нидерландов, Италии, Испании, Франции, в составе “Манчестер Юнайтед” был победителем Лиги Европы.

Подготовила Варвара Айрапетян


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