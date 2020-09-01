Златан Ибрагимович подписал новый контракт с “Миланом”
11:34, 1 Сентябрь, 2020
Нападающий “Милана” Златан Ибрагимович подписал новый контракт с клубом “Милан”.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба клуба.
По данным итальянских СМИ, Ибрагимович будет получать 7 млн евро в год.
Златан Ибрагимович в течение своей футбольной карьеры выиграл чемпионаты Нидерландов, Италии, Испании, Франции, в составе “Манчестер Юнайтед” был победителем Лиги Европы.
Подготовила Варвара Айрапетян
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен