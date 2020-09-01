СМИ: не менее 20 человек погибли из-за столкновений преступных группировок в столице Гаити

По меньшей мере 20 человек стали жертвами столкновений членов преступных группировок в столице Гаити в понедельник. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Telesur.

Отмечается, что перестрелки в северных районах Порт-о-Пренса сопровождались поджогами жилых зданий, многие жители были вынуждены покинуть свои жилища. Среди убитых числятся несколько детей.

Правоохранительные органы ведут поиски преступников.