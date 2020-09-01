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СМИ: не менее 20 человек погибли из-за столкновений преступных группировок в столице Гаити

СМИ: не менее 20 человек погибли из-за столкновений преступных группировок в столице Гаити

По меньшей мере 20 человек стали жертвами столкновений членов преступных группировок в столице Гаити в понедельник. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Telesur.

Отмечается, что перестрелки в северных районах Порт-о-Пренса сопровождались поджогами жилых зданий, многие жители были вынуждены покинуть свои жилища. Среди убитых числятся несколько детей.

Правоохранительные органы ведут поиски преступников.


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