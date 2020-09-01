Пожарные-спасатели потушили пожары, вспыхнувшие на территориях в 24 га

В Национальном центре кризисного управления спасательной службы МЧС Республики Армения 1 сентября было получено 22 сообщения о пожарах на разных травяных участках республики, охватывающих около 200 кв/м и более.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, пожары вспыхнули, в частности:

В Ереване: в административном районе Ачапняк - 500 кв/м;

В административном районе Аван - 400 кв/м;

В административном районе Нубарашен - 2 000 кв/м;

В Шенгавите - 7 000 кв/м, 6 000 кв/м, 2 500 кв/м, 8 000 кв/м;

В Талине - 1 000 кв/м, 4 000 кв/м;

На участке вдоль автодороги Талин-Гюмри - 3 га;

На участке вдоль автодороги Ереван-Мегри - 7 000 кв/м, 2 000 кв/м;

Верин Птгни - 2 000 кв/м;

В городе Маралик Ширакской области - 1 500 кв/м;

В селе Джрашен Лорийской области - 10 га, в селе Елпин Вайоцдзорской области - 4 га.

Пожарные-спасатели потушили пожары на территориях, в общей сложности в 24 га.