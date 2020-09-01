Пожар в селе Казараван: сгорел автомобиль
09:59, 1 Сентябрь, 2020
В Национальный центр кризисного управления 1 сентября, в 04:09-го поступил сигнал, что на автодороге Парпи-Казараван горит автомобиль.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления Арагацотна.
Выяснилось, что пожар вспыхнул в гараже в начале села Казараван.
Пожар был локализован в 04:29, потушен - в 04:58.
Сгорели автомобиль марки “ВАЗ-2106” и бытовые предметы.
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