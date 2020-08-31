Глава МИД Армении сообщил, при каких условиях можно ожидать прогресса в карабахском урегулировании

Важным принципом для Армении в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта является приложение максимальных усилий для создания атмосферы, способствующей миру. Как сообщает Арменпресс, в интервью агентству Интерфакс об этом сказал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, комментируя этнические столкновения между армянами и азербайджанцами в разных городах мира, в том числе в Москве, на фоне обострения на армяно-азербайджанской границе.

«Прискорбно наблюдать разжигание атмосферы ненависти не только в нашем регионе, но и попытку перенести ее за пределы региона. Важным принципом для Армении в процессе мирного урегулирования является приложение максимальных усилий для создания атмосферы, способствующей миру. Невозможно вести мирный переговорный процесс при наличии атмосферы ненависти, риторики войны и угрозы применения силы», - сказал Мнацаканян.

По его словам, бессмысленно ожидать прогресса в переговорах, когда Азербайджан, с одной стороны, разжигает ненависть, с другой стороны, на словах, стремится к миру.

«Невозможно в условиях "армянофобии", воинствующей риторики, предполагать, что мы можем иметь реальный прогресс в переговорах», - подчеркнул министр.

На вопрос о том, что же делать, чтобы избежать таких столкновений в дальнейшем, Мнацаканян ответил, что во-первых, должно быть осознание необходимости мирного процесса.

«Должна быть политическая воля, и должны быть конкретные меры. Мы ведем переговоры в том числе относительно различных конкретных шагов, которые способствуют снижению этой риторики и эскалации ненависти. Этот блок имеет конкретное наполнение, есть масса предложений с нашей стороны, со стороны сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Все эти идеи надо осуществлять.

У нас есть хороший пример, когда в прошлом году мы смогли реализовать проект по обмену журналистами из Баку, Еревана и Степанакерта. Результаты, возможно, были, скромные, но очень важные. Это – важная часть всего мирного процесса», - отметил министр.