Президент Грузии назначила дату парламентских выборов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили официально объявила дату парламентских выборов, они пройдут 31 октября.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, согласно конституции Грузии, выборы в стране проводятся в последнюю субботу октября. Начало предвыборной кампании и дата выборов официально объявляются за 60 дней.
"Сегодня я подписала акт об объявлении даты выборов. Парламентские выборы состоятся в нашей стране 31 октября, как это учитывает конституция. Хочу обратиться к общественности и призвать использовать эти два месяца перед выборами как можно более мирно", - сказано в заявлении президента, которое опубликовано на сайте.
Парламент Грузии ранее принял поправки в конституцию страны, согласно которым 120 из 150 депутатов будут избираться на парламентских выборах по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. До принятия поправок парламент избирался по смешанной системе: 77 депутатов - по пропорциональным спискам, 73 - по мажоритарным.
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