Спикер НС Армении поздравил председателя Мажилиса Казахстана по случаю дня рождения
Председатель Национального Собрания Республики Армения Арарат Мирзоян направил поздравительное послание председателю Мажилиса парламента Республики Казахстан Нурлану Нигматулину по случаю дня рождения.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в послании говорится:
“Многоуважаемый Нурлан Зайруллаевич!
Примите мои самые теплые и сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения.
Ваш профессионализм и опыт дальновидного и мудрого государственного деятеля снискали Вам глубокое уважение и авторитет.
Мы благодарны за Ваше постоянное внимание вопросам развития партнерских взаимоотношений между нашими парламентами с целью их дальнейшего укрепления на благо наших стран и в интересах наших народов.
В этот праздничный для Вас день желаю Вам, уважаемый Нурлан Зайруллаевич, крепкого здоровья и дальнейших успехов в Вашей ответственной деятельности, а дружественному народу Казахстана – мира и процветания”.
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