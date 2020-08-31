Шатирян своими профессиональными качествами соответствует требованиям к должности судьи КС: Бадасян

Кандидат от правительства на должность судьи Конституционного суда Эдгар Шатирян своими профессиональными и личными качествами отвечает требованиям к должности судьи Конституционного суда. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал министр юстиции Рустам Бадасян.

На замечание журналиста о том, что Шатиряна регулярно критикуют в прессе, Бадасян ответил, что это нормальный процесс, и он считает, что общество имеет право формировать мнение по всем деталям, касающимся деятельности Шатиряна.

«Депутаты также имеют право иметь сомнения относительно деятельности того или иного кандидата, развеять или не развеивать эти сомнения во время заседания Национального Собрания», - сказал Бадасян.

Правительство Армении приняло решение о выдвижении кандидатуры Эдгара Шатиряна на должность судьи Конституционного суда.