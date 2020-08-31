Замминистра обсудилa с EFSD вопрос строительства дороги Каджаран-Агарак

Заместитель министра территориального управления и инфраструктур Кристине Галечян обсудила с представителями Евразийского фонда стабилизации и развития (EFSD) вопросы, связанные со строительством участка дороги Каджаран-Агарак Транша-4 инвестиционной программы дорожного коридора Север-Юг.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства территориального управления и инфраструктур Армении, строительство этого участка финансируется за счет средств Евразийского фонда стабилизации Евразийского банка развития и Республики Армения. Проектирование участка осуществляет итальянская компания “Ай Ар Ди Инджениринг и Джи Пи Индженерия”.

В ходе встречи руководитель по транспорту и коммуникациям Евразийского фонда стабилизации и развития А. Главатских, генеральный менеджер по реализации программ А. Рашчикова, уполномоченный представитель программ фонда А. Погосян, заместитель министра территориального управления и инфраструктур Кристине Галечян и представители ГНКО “Дорожный департамент” коснулись основных вопросов и сроков строительства Каджаранского участка Транша-4.

Было отмечено, что проектные работы находятся в процессе, проводятся геодезические и геологические исследования. Предварительный проект будет передан заказчику в ноябре. Вместе с предварительным проектом дорожного участка будет представлен также и проект плана отчуждения и расселения земель, который будет доработан на основе результатов окончательного проекта.

Заместитель министра Галечян подчеркнула важность эффективной реализации программы.