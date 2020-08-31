Во втором туре Лиги Европы “Арарат-Армения” встретится с командой из Люксембурга

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Как передает «Арменпресс», двукратный чемпион Армении “Арарат-Армения”, выбывший из первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, во втором туре Лиги Европы встретится с люксембургским клубом “Фола Ош”. Встреча состоится в Ереване.

Двукратный чемпион Армении “Арарат-Армения” в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов в Ереване принял кипрскую “Омонию”. В дополнительное время футболисты “Омонии” смогли реализовать свой шанс. На 94-й минуте меткостью отличился Тиаго. В дальнейшем в составе “Арарат-Армении” осталось десять игроков. Вторую желтую карточку получил и был удален Хуманес. “Омония” победила с минимальным счетом - 1:0.

Подготовила Варвара Айрапетян