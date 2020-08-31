“Ноа” и итальянская “Сиена” начнут сотрудничать

Вице-чемпион и обладатель Кубка Армении ереванский футбольный клуб “Ноа” будет сотрудничать с итальянским клубом “Сиена”.

Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал исполнительный директор клуба Артур Саакян. По его словам, сотрудничество будет заключаться в переходе футболистов, тренеров. Холдинг “Ноа” купил “Сиену” и намерен довести команду до дивизиона “С” Италии.

Со дня основания до июня 2019 года “Ноа” носила название Арцах”, затем была переименована в Ереванский футбольный клуб “Ноа”.

Футбольный клуб “Сиена” был основан в 1904 году. Впервые в Серии “А” он участвовал в сезоне 2003/2004.

Подготовила Варвара Айрапетян