“Ноа” и итальянская “Сиена” начнут сотрудничать
15:38, 31 Август, 2020
Вице-чемпион и обладатель Кубка Армении ереванский футбольный клуб “Ноа” будет сотрудничать с итальянским клубом “Сиена”.
Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал исполнительный директор клуба Артур Саакян. По его словам, сотрудничество будет заключаться в переходе футболистов, тренеров. Холдинг “Ноа” купил “Сиену” и намерен довести команду до дивизиона “С” Италии.
Со дня основания до июня 2019 года “Ноа” носила название Арцах”, затем была переименована в Ереванский футбольный клуб “Ноа”.
Футбольный клуб “Сиена” был основан в 1904 году. Впервые в Серии “А” он участвовал в сезоне 2003/2004.
Подготовила Варвара Айрапетян
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