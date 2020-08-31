“Урарту” проведет товарищеский матч с “Севаном”

Во время паузы, обусловленной международными играми в Премьер лиге VBET, “Урарту” проведет еще один контрольный матч.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Команда Александра Григоряна на этот раз на своем поле померится силами с выступающим в первой группе ФК “Севан”. Матч состоится 3-го сентября и начнется в 18:00.

Ранее “Урарту” провел контрольный матч с “Арарат-Арменией”. На 15-й минуте матча в результате комбинационной игры Джонель Десире оказался наедине с вратарем соперника. Вратарь “Арарат-Армении” лишь ценой нарушения правил сумел нейтрализовать положение. Был назначен 11-метровый, который безошибочно реализовал Олег Поляков. Счет был открыт - 1:0.

В концовке первого тайма и в начале второго тайма “Урарту” уверенно владел инициативой. Команда Александра Григоряна имела ряд возможностей отличиться. В частности, Олег Поляков и Джонель Десире могли развить успех команды, однако футболистам “Арарат-Армении” во втором тайме удалось сравнять счет. Футболисты “Урарту” нарушили правила на собственной штрафной площадке. Был назначен еще один 11-метровый. Направление удара Луиса Огана Арсен Бегларян угадал, он даже коснулся мяча, но спасти свою команду от неминуемого гола не смог - 1-1. Концовка игры также прошла в довольно зрелищной борьбе, однако новые голы так и не были забиты.

Подготовила Варвара Айрапетян